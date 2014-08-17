Пожилая пассажирка Kia Rio погибла в ДТП в Петродворцовом районе

Днем 15 марта, около 12:20, на улице Новые Заводы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Kia Rio под управлением 42-летней женщины съехал с трассы и столкнулся сначала с бордюром, а затем врезался в железобетонный забор.

Последствия аварии оказались трагическими: водитель автомобиля и её 74-летняя спутница получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в медицинское учреждение. Позже пассажирка скончалась, не придя в сознание.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют подробности произошедшего.

