В аварии на Приморском шоссе погиб водитель Geely
Сегодня, 8:18
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Курортном районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 15 марта 35-летний водитель автомобиля Geely, двигавшийся от Сестрорецка в сторону Горской, на Приморском шоссе, 216, наехал на машину Haval, которая стояла в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. 

Управлявший Geely скончался на месте происшествия, 33-летний водитель второй иномарки госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Большевиков под колеса Chery попала пятиклассница. Девочка переходила дорогу на красный свет, в тяжелом состоянии она была доставлена в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

