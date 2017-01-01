Глава Московского района рассказал, что появится на месте бывшего мясокомбината "Самсон"

На территории уже возвели три жилых корпуса на 10 тыс. квартир.

На месте бывшего мясокомбината "Самсон" планируют построить три детских сада, поликлинику, две школы и спортивную площадку. Об этом сообщил "Петербургскому Дневнику" глава Московского района Владимир Ушаков.

Территорию частично застроили жилыми комплексами на 10 тыс. квартир. В ближайшем будущем планируется разбить парк с прогулочными зонами. Первый детский сад обещают сдать к концу 2021-го года. Представитель района отмечает, что 10 гектаров территории принадлежит городу. Администрация округа рассчитывает, что на этом участке появится социально значимый объект.

В связи с завершением работ на Среднерогатской улице жилой квартал обеспечен хорошей инфраструктурой. С транспортом, по мнению Ушакова, проблем быть не должно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на территории бывшего мясокомбината "Самсон" разберутся с несанкционированной свалкой до конца этого года.