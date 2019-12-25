На территории бывшего мясокомбината "Самсон" разберутся с несанкционированной свалкой до конца этого года

В этом году администрация Московского района выделит порядка 135 млн рублей, чтобы окончательно расчистить территорию.

В субботу, 3 июля, стало известно, что Александр Беглов поручил ускорить темпы ликвидации несанкционированной свалки территории бывшего завода "Самсон". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, в этом году администрация Московского района выделит порядка 135 млн рублей, чтобы окончательно расчистить территорию. Также он отметил, что свалку создали строительные организации и их надо привлекать к ее ликвидации. Беглов сказал, что "это городская территория. Мы можем построить там поликлинику, физкультурно-спортивный комплекс, другие объекты".

Недавно Piter.tv писал, что на территории бывшего мясокомбината "Самсон" построят школу на 1125 мест, наименование компании застройщика не уточняется. После строительства здание передадут в собственность города.

Ранее мы сообщали, что на бывшей территории мясокомбината на Дизельном проезде хотят открыть парк развлечений.

Фото: metallostroy.org