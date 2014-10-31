Подозреваемый в убийстве полицейского скрывается в лесах Ленобласти

В поисках используется вертолёт с тепловизором, обследуется территория площадью около 35 квадратных километров.

В окрестностях посёлка Черновское в Ленинградской области ведётся операция по поиску подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов. Как пишет Telegram-канал "Mash на Мойке", преcтупник скрылся в лесной местности.

В поисках используется вертолёт с тепловизором, обследуется территория площадью около 35 квадратных километров. Известно, что подозреваемый имел непростую биографию: будучи несовершеннолетним, он посещал школу для детей с проблемами в поведении.

Инцидент произошёл накануне в Кингисеппе, где 24-летний сотрудник полиции заметил подозрительную личность, похожую на объявленного в розыск гражданина. Попытавшись произвести задержание, молодой полицейский получил тяжелейшую рану, оказавшуюся смертельной. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Чайковского нашли избитого мужчину с огнестрельным и ножевыми ранениями.

Фото: Piter.TV