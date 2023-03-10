На улице Чайковского нашли избитого мужчину с огнестрельным и ножевыми ранениями

По предварительной версии, причастными к этому жестокому нападению являются трое подозреваемых молодого возраста, задержанных непосредственно по месту происшествия.

В Петербурге на улице Чайковского обнаружен мужчина с серьезными телесными повреждениями, вызванными ударами тупым предметом, ножом и огнестрельным оружием, пишет 78.ru.

Потерпевшего нашли в тяжелом состоянии недалеко от дома №16/18, после чего незамедлительно направили в отделение реанимации Мариинской больницы. Медиками установлен диагноз закрытой травмы головы, сотрясения мозга, перелома носа, обширной гематомы лица, а также серьезных повреждений мягких тканей, включая проникающие раны уха, шеи и плеча слева, кроме того, обнаружено пулевое ранение грудной клетки.

По предварительной версии, причастными к этому жестокому нападению являются трое подозреваемых молодого возраста, задержанных непосредственно по месту происшествия. Они были подвергнуты административному аресту и помещены в специальное помещение полиции.

Следственными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный старшеклассник изнасиловал 14-летнюю на 5-й Советской.

Фото: Piter.TV