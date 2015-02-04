Неизвестный старшеклассник изнасиловал 14-летнюю на 5-й Советской

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Центрального района получила обращение от сотрудника детского психиатрического центра имени Мнухина. Врач проинформировал правоохранительные органы о заявлении 14-летней девочки, сообщившей о случившемся два года назад инциденте сексуального насилия, совершенного подростком, сообщает "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в одной из квартир на 5-й Советской улице.

Материалы переданы следователям Следственного комитета для дальнейшей проверки. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личности предполагаемого преступника устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник погиб при падении с восьмого этажа на улице Латышских Стрелков. Согласно полученным данным, примерно в 20:50 32-летняя мать подростка вступила в ссору с ребенком по поводу низкой успеваемости в школе. Известно также, что семья неполная — отец в жизни сына участия не принимает, сведений о постановке семьи на учет органов социальной защиты нет. Сейчас правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV