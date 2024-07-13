Пятиклассник погиб при падении с восьмого этажа на улице Латышских Стрелков

Примерно в 20:50 32-летняя мать подростка вступила в ссору с ребенком по поводу низкой успеваемости в школе.

Вечером 22 апреля возле жилого дома на улице Латышских Стрелков был найден погибший 12-летний мальчик. Причиной смерти стало падение с высоты восьмого этажа, сообщило "Оперативное прикрытие".

Согласно полученным данным, примерно в 20:50 32-летняя мать подростка вступила в ссору с ребенком по поводу низкой успеваемости в школе. Известно также, что семья неполная — отец в жизни сына участия не принимает, сведений о постановке семьи на учет органов социальной защиты нет.

Сейчас правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что молодого человека подозревают в изнасиловании восьмиклассницы на улице Нахимова.

В понедельник, 21 апреля, отец 14-летней жительницы Петербурга обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, вечером 20 апреля в квартире на улице Нахимова малознакомый по имени Леонид принудил к половому акту его несовершеннолетнюю дочь, учащуюся 8-го класса. Спустя некоторое время около дома №40 на ул. Кораблестроителей сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего молодого человека.

Фото: Piter.TV