Убийство полицейского в Кингисеппе обернулось уголовным делом

Злоумышленник нанес 24-летнему оперуполномоченному уголовного розыска Дмитрию Семенову удар ножом в область шеи.

В Кингисеппе по факту убийства полицейского возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Следствие утверждает, что 23 апреля около дома 22 по проспекту Карла Маркса злоумышленник нанес 24-летнему оперуполномоченному уголовного розыска Дмитрию Семенову удар ножом в область шеи, после чего скрылся. От полученной травмы правоохранитель скончался на месте происшествия.

На место происшествия оперативно выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас проводят следственные действия, которые направлены на установление местонахождения преступника. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске иностранец напал на соседа с топором. Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти