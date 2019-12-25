Иностранец напал на соседа с топором во Всеволожске

Потерпевшему оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Во Всеволожске 40-летнего иностранца подозревают в покушении на убийство. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти 21 апреля.

Подозреваемый у дома по Кочубеевской улице в ходе конфликта с соседом, используя в качестве оружия два топора, напал на него, нанеся один удар острой частью носка лезвия в область расположения жизненно важных органов. Но свой умысел, направленный на убийство, до конца не довел. Потерпевшему оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Злоумышленник задержан, следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти