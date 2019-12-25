Неизвестные подожгли ночной приют во Фрунзенском районе Петербурга

Пожар удалось предотвратить благодаря действиям дежурного.

Неизвестные злоумышленники подожгли пакет с вещами у входа в приют, где в тот момент находились 34 человека. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно троих мужчин — один поджёг пакет, второй закурил рядом, третий наблюдал за происходящим. Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации "Ночлежка".

Пожар удалось быстро ликвидировать благодаря дежурному сотруднику, который заметил возгорание по сигналу пожарной системы. Он оперативно разбудил постояльцев и вывел их на улицу, после чего вместе с ними потушил огонь.

Правоохранительные органы прибыли на место и начали проверку. Мотивы поджигателей устанавливаются. Представители "Ночлежки" отметили, что подобные инциденты происходят не впервые и часто направлены против социальных проектов помощи бездомным.

Координатор ночного приюта Анна Малинина подчеркнула, что благодаря слаженным действиям персонала и установленным системам безопасности удалось избежать трагедии.

Фото: Piter.TV