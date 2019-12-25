На Бестужевской загорелось бесхозное здание

Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 16 октября, в 05:36, поступило экстренное сообщение о возгорании, произошедшем по адресу: Калининский район, Бестужевская улица, дом 2.

Огонь охватил неиспользуемое здание площадью 400 кв.м., расположенное в один этаж. Горели внутренние помещения и кровля здания на общей площади 30 кв.м. В 06:20 пожар был успешно потушен сотрудниками спасательных служб. Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации возгорания были задействованы силы МЧС: 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников.

