На Бестужевской загорелось бесхозное здание

Утром 16 октября, в 05:36, поступило экстренное сообщение о возгорании, произошедшем по адресу: Калининский район, Бестужевская улица, дом 2.
Огонь охватил неиспользуемое здание площадью 400 кв.м., расположенное в один этаж. Горели внутренние помещения и кровля здания на общей площади 30 кв.м. В 06:20 пожар был успешно потушен сотрудниками спасательных служб. Сведений о пострадавших не поступало.
Для ликвидации возгорания были задействованы силы МЧС: 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников.
Ранее мы сообщили о том, что на Школьной улице загорелась бытовка.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все