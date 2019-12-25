  1. Главная
На Школьной улице загорелась бытовка
Сегодня, 9:58
На Школьной улице загорелась бытовка

Информация о пострадавших отсутствует.

Утром 15 октября, в 07:30, экстренные службы получили сигнал о возгорании в Приморском районе Петербурга, на улице Школьной рядом у дома №60.

Возгорание произошло в бытовке размерами 3×2 м, огонь быстро распространился по всей площади помещения. Уже в 07:49 пожар был успешно потушен сотрудниками пожарной охраны. Информация о пострадавших отсутствует.

Для оперативной ликвидации возгорания были задействованы силы и средства ГУ МЧС РФ по Петербургу: на место происшествия оперативно прибыли 2 единицы специализированной техники и 10 спасателей.

Фото: Piter.TV

