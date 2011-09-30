Раскрыто убийство 14-летней давности на улице Партизана Германа

В 2010 году из квартиры в доме по проспекту Народного Ополчения госпитализировали мужчину.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве, совершённом 14 лет назад. В октябре 2010 года 32-летний житель Санкт-Петербурга скончался от полученных травм после госпитализации с дома на проспекте Народного Ополчения. Тогда дело по факту гибели возбудили, но раскрыть не смогли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 декабря 2024 года в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель, ранее судимый. Следствие установило, что в ночь на 11 октября 2010 года подозреваемый, будучи пьяным, жестоко избил своего собутыльника у торгового павильона на улице Партизана Германа. Ведется следствие.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургское МВД расследует факт обнаружения камеры в школьном туалете.

Фото: Piter.TV