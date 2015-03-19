Петербургское МВД расследует факт обнаружения камеры в школьном туалете

В отделение полиции Красногвардейского района Северной столицы 17 декабря поступило сообщение об обнаружении камеры видеорегистрации в одном из школьных туалетов. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского МВД.
О находке полицейским заявил преподаватель учреждения на Бестужевской улице. На место был направлен наряд полиции. Сотрудники изъяли камеру и организовали по факту происшествия проверку. В настоящий момент устанавливаются все факты произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Санкт-Петербурге откроется 5 новых школ. На данный момент построенные учреждения уже получили разрешение на ввод.
Фото: Piter.TV
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