В 2025 году в Петербурге откроют 5 новых школ

Учреждения построили в 4 районах города.

В Северной столице завершено строительство 5 общеобразовательных учебных учреждения. Объекты уже получили разрешение на ввод и ожидают своего открытия в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Построенные по концессионным соглашениям новые школы – государственные учебные заведения, оснащенные "под ключ". Это школа на 550 мест – в Пушкине на территории микрорайона Гуммолосары, школа на 550 мест – в Выборгском районе на проспекте Энгельса, школа на 1100 мест – в Красносельском районе на Ленинском проспекте и две школы по 1375 мест каждая – в Невском районе на Октябрьской набережной и в Василеостровском районе на Морской набережной. Администрация Санкт-Петербурга

Все школы построены инвесторами в рамках нацпроекта "Образование". Проекты учреждений дополнительно финансировались из федерального бюджета и были одобрены Конкурсной комиссией Министерства просвещения еще в марте 2022 года. Объем инвестиций составил около 12 млрд руб.

Оснащение школ отвечает современным федеральным государственным стандартам. В частности, в новых зданиях созданы комфортные учебные классы, лаборантские, компьютерные классы, мастерские и кабинеты технологии, медицинские помещения, комнаты отдыха для учителей и детей, библиотеки, спортивные залы, а также в каждой школе предусмотрены два бассейна – большой и малый. На пришкольных территориях оборудованы площадки для спорта и отдыха учащихся. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в культурно-досуговом центре "Максим" подвели итоги пятого цикла проекта "Твой бюджет в школах".

Фото: Piter.TV (создано при помощи нейросети "Шедеврум")