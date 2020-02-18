  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К началу сентября на проспекте Строителей в Кудрово откроют новую школу
Сегодня, 17:30
54
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

К началу сентября на проспекте Строителей в Кудрово откроют новую школу

0 0

Здание учреждения находится на финальном этапе строительства.

В канун Дня знаний в Кудрово откроется новая школа. Специалисты госстройнадзора посетили объект на проспекте Строителей, где в данный момент уже монтируются инженерные системы и производится внутренняя отделка здания, – сообщают в пресс-службе Администрации Ленинградской области.

По соглашению с Правительством Ленобласти школу в северной части проспекта Строителей возводит группа "Евроинвест". Застройщик работает в графике и планирует ввод в эксплуатацию на июль.

Администрация Ленинградской области

В учреждении будут оборудованы классы для углубленного изучения химии, биологии, физики и эстетики. На территории также разместится стадион, футбольное поле и гимнастическая площадка.

Ранее мы писали, что в Сланцах ликвидировали несанкционированную свалку.

Фото: Администрация Ленинградской области

Теги: кудрово, новая школа, проспект строителей
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии