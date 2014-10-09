Нелегальную свалку ликвидировали в Сланцах

Выявлены порубочные остатки, строительный мусор и другие материалы, не соответствующие санитарным требованиям.

Благодаря совместным усилиям комитета государственного экологического надзора, администрации Сланцевского муниципального района и управляющей компании была успешно ликвидирована несанкционированная свалка отходов на контейнерной площадке по адресу: Банковская улица, дом 7, проинформировала пресс-служба Эконадзора Ленобласти.

Выявлены порубочные остатки, строительный мусор и другие материалы, не соответствующие санитарным требованиям. Весь несанкционированный мусор был быстро убран, и теперь территория полностью приведена в порядок.

Кроме того, после получения предупреждения были организованы мероприятия по очистке прилегающей территории и выполнены работы по уборке контейнерных площадок в частном секторе Сланцевского городского поселения.

Ранее эконадзор оценил качество воздуха после жалоб жителей Мурино.

Фото: Эконадзор Ленобласти