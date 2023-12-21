Пятый цикл петербургского проекта "Твой бюджет в школах" подвел итоги

Победители акции получили поездки в лагерь "Зеркальный".

В культурно-досуговом центре "Максим" подвели итоги пятого года ведения проекта "Твой бюджет в школах". В ТОП-30 лучших "освоений бюджета" вошли школы 13 районов города. Свое поздравление участникам и победителям направил губернатор Петербурга, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Проект стал школой жизни, где ребята учатся финансовой грамотности и пониманию того, как формируется городской бюджет. Это помогает им стать активными, ответственными гражданами, готовыми менять окружающий мир к лучшему. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Тройку победителей возглавил проект "Профи-Гид", который создали ученики 10"А" класса из 49 гимназии Приморского района. Спроектированное школьниками пространство призвано помочь учащимся с выбором будущей профессии.

Второе место заняла команда ребят из 9"А" класса школы №552 Пушкинского района. Их проект представляет из себя тренажерный зал с лекторием и киберспортивной "ареной", каждый из которых используется учениками для популяризации спортивного образа жизни.

Проект "Авиаторы будущего" создан учениками 9 "РЖД" класса из 54 школы. Это – школьное пространство, в котором учащиеся могут освоить управление дронами при помощи информационных технологий и виртуальной реальности.

Ранее мы рассказывали о последних инициативах школьников Красногвардейского района, предпринятых в рамках проекта "Твой бюджет в школах 2024".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга