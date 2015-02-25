Петербург выделил рекордные 100 млн рублей на школьный проект "Твой бюджет"

Впервые введена особая номинация для историко-патриотических инициатив с отдельным бюджетом в 10 миллионов рублей (каждый успешный проект получит до 2 миллионов рублей).

Новый сезон популярного проекта "Твой Бюджет в школах" открылся 23 сентября в стенах "Невской ратуши". В нынешнем году участие принимают более 600 команд из 90 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Учащиеся готовят инновационные предложения, касающиеся развития школьной среды, и лучшие из них получат поддержку из городского бюджета.

Финансовое обеспечение проекта установлено на рекордном уровне — 100 миллионов рублей.

Среди основных особенностей сезона:

Максимальный грант победителя увеличен до 3 миллионов рублей;

Впервые введена особая номинация для историко-патриотических инициатив с отдельным бюджетом в 10 миллионов рублей (каждый успешный проект получит до 2 миллионов рублей).

Начиная с первого цикла, в проекте участвовало более 58 тысяч юных инициаторов, предложивших свыше 1,5 тысячи оригинальных задумок. Итогами первых пяти сезонов стали победа 120 проектов, из которых 91 уже успешно воплощён в жизнь.

