Прокуратура озвучила петербуржцам новые условия трудоустройства подростков

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе легально устраиваться на работу в выходные и праздники, но такая занятость разрешена исключительно во время летних каникул. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.

Как разъясняют представители ведомства, оформление трудовых договоров возможно двумя путями: через государственную службу занятости или посредством участия в специализированных студенческих отрядах, зарегистрированных в реестре молодежных объединений, получающих государственную поддержку.

Оформляя рабочую деятельность подростка, необходимо учитывать следующее:

Если ребёнку исполнилось 15 лет, потребуется его личное письменное согласие.

Дети младше 15 лет могут приступить к труду только при наличии согласия родителей или законных представителей.

Обязательным условием остаётся подписание трудового договора.

Тем не менее, сохраняется ряд важных ограничений: запрещена сверхурочная занятость, ночной труд и выполнение обязанностей вне постоянного места проживания (служебные командировки).

Фото: Pxhere