Молодые петербуржцы перечислили ключевые "ред-флаги" работодателей

Наиболее распространенным негативным фактором является неопределенность в описании вакансии и отсутствие конкретных требований к кандидатам.

Исследование, проведенное сервисом по поиску работы hh.ru среди молодых жителей Петербурга, выявило важные признаки, сигнализирующие о возможных проблемах потенциального работодателя. Полученные данные показывают, что молодые специалисты из Северной столицы особенно остро воспринимают неясность рабочих условий и нарушения этики в процессе взаимодействия с работодателями.

Наиболее распространенным негативным фактором является неопределенность в описании вакансии и отсутствие конкретных требований к кандидатам. Такого мнения придерживаются 78,1% опрошенных в Петербурге, что превышает общероссийский показатель (69,3%). Следующим важным сигналом тревоги являются частые переработки, отмеченные 67,9% участников опроса. К этому добавляется реакция на неподобающее поведение представителей работодателя на интервью (60,1%) и отрицательные отзывы работников (58,2%). Немаловажным фактором также становится работа без официального трудоустройства, которое вызывает беспокойство у 50,4% молодых горожан.

Таким образом, требования молодых петербуржцев к уровню информативности вакансий и комфорту рабочей среды оказываются значительно выше, чем у кандидатов из других городов России. Например, лишь 70,2% московских соискателей считают недостаточную детализацию предложений проблемой, тогда как средний уровень недовольства этим по стране составляет 69,3%. Постоянная текучка кадров как неблагоприятный признак в Петербурге отметили 45,1% респондентов, что почти вдвое больше среднего российского значения (35,6%).

Различия наблюдаются и среди полов. Молодые девушки гораздо острее мужчин переживают случаи неуместного поведения на собеседованиях (56,1% против 43%). Они также чаще сталкиваются с ограничениями в плане удаленной занятости или гибкого графика (38,6% против 32,2%). Мужчинам, в свою очередь, сильнее бросается в глаза высокая текучка кадров (39,5% против 33,3%), что может отражать их стремление строить длительную карьеру.

Кроме того, разные профессиональные сферы характеризуются своими уникальными факторами риска. Специалисты ИТ-отрасли и юристы чаще всех остальных испытывают недовольство от расплывчатых формулировок в объявлениях о работе (82,9% и 81,8% соответственно). Работники креативных направлений (например, искусства и массмедиа) особо восприимчивы к негативным отзывам коллег (68,3%). Для медиков и фармацевтов критичным аспектом выступают систематические переработки (63,8%), а работники торговли опасаются серых зарплат (44,7%). Наконец, в сферах охраны и производственного персонала особую тревогу вызывают отсутствие социальных гарантий и льгот.

Ранее стало известно, сколько петербуржцев считают себя абсолютно счастливыми.

Фото: Usplash (Ionut Roman)