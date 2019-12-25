Стало известно, сколько петербуржцев считают себя абсолютно счастливыми

Петербург отличается высоким уровнем как однозначно несчастных (10%), так и совершенно удовлетворенных жизнью (31%).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование, выяснив, что абсолютное счастье испытывают 30% экономически активного населения России. Опрос охватил 2500 участников из всех федеральных округов страны.

В Москве всего 27% опрошенных заявили, что ощущают себя безусловно счастливыми, при этом общая доля несчастливых (31%) гораздо выше, чем в других крупных городах и регионах. Петербург отличается высоким уровнем как однозначно несчастных (10%), так и совершенно удовлетворенных жизнью (31%). Вероятно, такая статистика связана с большим количеством возможностей и вариантов развития в крупных населенных пунктах, что способствует повышенной самоанализу и самооценке.

Большинство россиян (80%) оценивают свое состояние как частично или вполне благополучное: 30% уверены в своем полном счастье, еще половина признаются, что в большей мере довольны жизнью. Тем не менее 20% относятся к себе негативно, при этом лишь 5% ответили категорически отрицательно, остальные 15% выразили сомнения.

Женщины чаще называют себя абсолютно счастливыми (33%), нежели мужчины (26%), а показатели частичного удовлетворения жизнью близки у обеих групп (примерно по 50%). Оптимизм чаще проявляется у возрастных категорий от 35 до 45 лет, где каждый третий респондент определенно испытывает радость от жизни (32%). Финансовое положение сильно влияет на ощущение благополучия: среди тех, чей ежемесячный заработок превышает 100 тыс. рублей, довольных собой и жизнью насчитывается 34%, в то время как среди низкооплачиваемых слоев населения доля полностью счастливых колеблется от 25 до 27%.

Высокий образовательный уровень снижает шансы почувствовать себя счастливым: среди обладателей высшего образования однозначно и умеренно счастливых оказалось меньше (77%), чем среди работников со средним специальным образованием (82%). Семейные россияне чувствуют себя лучше одиночек: безусловное удовлетворение жизнью проявляют 32% женатых и замужних граждан, тогда как среди одиноких — только 20%. Родители ощутимо превосходят бездетных в доле полного счастья (31% против 21%).

Парадоксально, но наибольшее количество абсолютно счастливых отмечено среди удалёнщиков и временно безработных (по 31%), в отличие от сотрудников, занятых непосредственно на рабочих местах (27%). Вместе с тем, среди лиц, находящихся в поиске работы, заметно больше откровенно недовольных жизнью (7% против 3% среди трудоустроенных в любых формах занятости). Несмотря на различия в показателях, в динамике наблюдалась положительная тенденция: количество уверенно заявивших о своём счастье выросло с 24% в 2023 году до 30% в 2025-м.

