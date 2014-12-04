Эмоциональное выгорание на работе знакомо почти 60% петербуржцев

Обращение за поддержкой к работодателю предпринимается редко — только четверть сотрудников предпринимают подобные шаги.

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, каждый второй житель Петербурга хотя бы однажды испытывал состояние эмоционального выгорания на рабочем месте. Всего было опрошено население старше 18 лет, имеющее опыт трудовой деятельности.

Почти две трети экономически активного населения Северной столицы признались, что переживали симптомы эмоционального истощения. Только треть опрошенных отрицают наличие подобного опыта. Среди женщин доля пострадавших значительно выше, чем среди мужчин (соответственно 65% и 59%).

Возраст также играет роль: наиболее часто с выгоранием сталкиваются горожане старшего возраста. Так, среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 54%, в группе 35-45-летних он достигает 56%, а среди старших возрастных групп доходит до 60%.

Выгорание негативно влияет на карьеру работников: примерно половина из них была вынуждена сменить работу именно по причине психологического переутомления. Причем женщины чаще принимают решение уйти, чем мужчины. Возраст тоже имеет значение: взрослые специалисты чаще покидают компанию, чем молодежь. Увольняются чаще работники с доходом менее 100 тыс. рублей, нежели высокооплачиваемые сотрудники.

Обращение за поддержкой к работодателю предпринимается редко — только четверть сотрудников предпринимают подобные шаги. Остальные предпочитают справляться самостоятельно. Однако даже среди обратившихся помощь оказывается эффективной лишь в четверти случаев. Большая часть работников не получает необходимой поддержки и остается неудовлетворенной результатом обращения. Особенно низкий уровень доверия к руководителям наблюдается среди молодых сотрудников и низкооплачиваемых категорий работников.

Ранее мы сообщили о том, что в Китай мечтают поехать 64% петербуржцев.

Фото: Unsplash (SEO Galaxy)