В Китай мечтают поехать 64% петербуржцев

Популярный сервис по подбору высокооплачиваемой занятости SuperJob выяснил, что большинство трудоспособных жителей Северной столицы хотят отправиться в туристическую поездку в Поднебесную. Так, желание посетить Китай высказало 64% горожан. Показатели среди мужчин и женщин близки — 68% и 60% соответственно. Желающих путешествовать больше среди молодежи младше 35 лет (71%), нежели среди старшего поколения.

Что касается финансовых предпочтений, то готовность инвестировать в поездку демонстрируют обладатели высоких доходов: так, 75% участников опроса с заработком свыше 100 тысяч рублей готовы тратить деньги на поездку, тогда как среди тех, чьи доходы составляют менее 50 тысяч рублей, эта цифра снижается до 54%.

Большинство респондентов рассчитывает вложить в недельную поездку около 115 тысяч рублей на каждого члена семьи. Мужчины планируют чуть большую сумму расходов, чем женщины (116 и 113 тысяч рублей соответственно). Для молодых людей расходы достигают 122 тысяч рублей, что закономерно отражает больший интерес молодежи к активному отдыху и развлечениям. Интересно, что туристы с высоким уровнем дохода тратят больше денег на свою поездку: 124 тысячи рублей у тех, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей, и 108 тысяч рублей у тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.

Самым популярным объектом, который хотелось бы посмотреть потенциальным туристам Китая, стала Великая Китайская стена — её упомянули 30% опрошенных. Второе место занял Пекин (18%), третье — Шанхай (11%). В пятерку самых востребованных направлений также попали Запретный город, Гуанчжоу и монастырь Шаолинь. Есть некоторые различия в интересах между мужчинами и женщинами: представительницы прекрасного пола чаще выражали желание увидеть знаменитую Стену, тогда как мужчины предпочитали столицу и крупные города.

Те участники исследования, кому уже довелось отдохнуть в Китае, выразили высокую степень удовлетворенности своей поездкой. Из общего числа прошедших опрос 86% остались довольны своим визитом. Анализ отзывов показал, что основными преимуществами отдыха стали доброжелательность местных жителей, разнообразие архитектуры и достопримечательностей, качественная организация пляжного отдыха, великолепие природы и вкус местной кухни.

Фото: Pxhere