Петербуржцы демонстрируют самую высокую деловую активность в сравнении с другими регионами

Жители Петербурга проявляют наибольшую предприимчивость и готовность к созданию собственного дела среди всех регионов России. Исследования показывают, что целых 16% горожан намерены запустить собственный бизнес в ближайшее время — в пределах ближайших пары лет. Каждый третий респондент всерьез размышляет над возможностью открытия своего дела, а половина опрошенных вообще считают предпринимательство перспективным этапом карьерного роста, пишет "Петербургский дневник".

Примечательно, что доля респондентов, решительно отвергающих идею заниматься бизнесом, оказалась заметно ниже, чем в столице (всего 24% против московских 28%). Уже имеют опыт предпринимательской деятельности четверть петербуржцев, участвовавших в опросе, а каждая седьмая семья сочетает ведение собственной фирмы с традиционной занятостью по найму.

Наиболее популярными направлениями предпринимательства среди северян выступают розничная торговля и деятельность на маркетплейсах, креативные индустрии вроде маркетинга, рекламы и пиара, сфера бытовых услуг населению, технологичные стартапы и производство собственных продуктов.

Однако преграды, препятствующие началу самостоятельного бизнеса, тоже существуют. Основной проблемой называют отсутствие стартового капитала (этот фактор отметили 72% опрошенных). Другие значимые препятствия включают дефицит специализированных знаний (40%), неуверенность в первых шагах (23%) и боязнь неудачи (17%).

Данные предоставлены совместным исследованием банка "Точка" и портала hh.ru.

Фото: Pxhere