В школах Красногвардейского района заработали пространства для изучения языков и сценического творчества

Проекты разработали ученики на выделенные из петербургского бюджета средства.

В двух школах Красногвардейского района открылись пространства для неформального изучения иностранных языков и сценического творчества.

По информации районной администрации, пространства появились в рамках проекта "Твой бюджет в школе", который инициировал глава города Александр Беглов. Проекты разработали ученики на выделенные из петербургского бюджета средства.

Так, в гимназии №196 заработало пространство "Общайся без барьеров". В малом актовом зале состоялся косметический ремонт, также установили новую мебель. Планируется проведение квестов, показов кино и креативных сессий.

А в школе №491 в корпусе на проспекте Энергетиков сделали пространство "Сфера возможностей". В нем ученики могут проводить мастер-классы по стендапу, сценическому и театральному мастерству, играть на инструментах.

Ранее на Piter.TV: ИТМО разработает портативные лаборатории для школ.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга