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В школах Красногвардейского района заработали пространства для изучения языков и сценического творчества
Сегодня, 15:46
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В школах Красногвардейского района заработали пространства для изучения языков и сценического творчества

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Проекты разработали ученики на выделенные из петербургского бюджета средства.

В двух школах Красногвардейского района открылись пространства для неформального изучения иностранных языков и сценического творчества. 

По информации районной администрации, пространства появились в рамках проекта "Твой бюджет в школе", который инициировал глава города Александр Беглов. Проекты разработали ученики на выделенные из петербургского бюджета средства. 

Так, в гимназии №196 заработало пространство "Общайся без барьеров". В малом актовом зале состоялся косметический ремонт, также установили новую мебель. Планируется проведение квестов, показов кино и креативных сессий. 

А в школе №491 в корпусе на проспекте Энергетиков сделали пространство "Сфера возможностей". В нем ученики могут проводить мастер-классы по стендапу, сценическому и театральному мастерству, играть на инструментах. 

Ранее на Piter.TV: ИТМО разработает портативные лаборатории для школ. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: гимназия, красногвардейский район, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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