ИТМО разработает портативные лаборатории для школ

В них ученики смогут проводить эксперименты с клетками и бактериями.

Петербургский университет ИТМО совместно с ООО НПО "Пролаб" разработает и установит в российских школах специализированные "лаборатории-кубы" для экспериментов с клетками и бактериями, – следует из информации от пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.

Подразумевается, что в таких передвижных лабораториях ученики старших классов смогут научиться работать с лабораторным оборудованием и самостоятельно проводить эксперименты. В настоящий момент подобная лаборатория функционирует в Екатеринбурге, а еще одну вскоре установят в петербургской "Газпром-школе".

В первую очередь проект предназначен для программ дополнительного образования. Планируется, что кубы появятся в большинстве регионов России: старшеклассники будут участвовать в проектах гражданской науки и собирать базы данных для химии и материаловедения с ориентиром на национальные проекты, направленные на достижение технологического суверенитета страны. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что университет ИТМО и ряд других организаций стали победителями конкурсного отбора Фонда НТИ на грант для разработки ИИ-системы компьютерного зрения для БПЛА.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга