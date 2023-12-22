ИТМО будет разрабатывать ИИ-системы для БПЛА

Петербургский университет победил в федеральном конкурсе на грант в размере 162 млн рублей.

Университет ИТМО и ряд других организаций стали победителями конкурсного отбора Фонда НТИ на грант для разработки ИИ-системы компьютерного зрения для БПЛА. На долю ученых НЦКР выпадет автоматизация и обеспечение доступности жизненного цикла моделей ИИ-зрения для отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для достижения полной автономности беспилотник должен не только уметь анализировать объекты и среду вокруг, но и самостоятельно принимать решения, исходя из полученных данных. Проект ИТМО направлен на создание автономной системы компьютерного зрения для российских БПЛА, которая сможет стать универсальным инструментом для решения абсолютно разных задач – от определения болезней у сельскохозяйственных растений до слежения за движущимися объектами. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербург

Ранее стало известно, что здание научного корпуса морского технического университета готово на 50%. Для студентов и преподавателей университета также строится новое комфортное общежитие квартирного типа площадью более 10 тысяч м2.

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