Здание научного корпуса морского технического университета готово на 50%

Научно-производственный корпус будет состоять из двух секций – производственной и административной.

В Петербурге продолжается строительство научно-производственного корпуса государственного морского технического университета (СПбГМТУ), в котором готовят специалистов по всему спектру кораблестроительных специальностей. Здание готово более чем на 50%, строители уже приступили к работам по остеклению, рассказал портал "Строительный Петербург".

По словам заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, научно-производственный корпус будет состоять из двух секций – производственной и административной. В научном корпусе будет создана материальная база, необходимая студентам для получения производственных навыков. Строительство нового здания позволит обеспечить развитие научно-исследовательского потенциала университета в целом.

Для студентов и преподавателей университета также строится новое комфортное общежитие квартирного типа площадью более 10 тысяч м2. В октябре там завершились монолитные работы.

Фото: Минстрой РФ