Специалисты по кибербезопасности рассказали об опасности усовершенствованного ВПО RatHat.

Вредоносная программа (ВПО) для операционной системы Android под названием RatHat, впервые описанная в сентябре 2026 года, была замечена на реальных устройствах жертв на российской территории и Белоруссии. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы компании F6, занимающейся информационной безопасностью. Эксперт уточнили, что теперь злоумышленники дополнительно усилили вредоносное ПО искусственным интеллектом (Google Gemini 2.5 Flash-Lite) с доступом через API. Такое решение придумано в целях адаптации к региональной прошивке мобильных устройств и поиска нужных элементов. Хакеры таким образом могут атаковать пользователей в любых странах.

В F6 предупреждают соотечественников, что программой через фишинговые сайты аферисты атакуют пользователей финансовых сервисов. RatHat представляет из себя троян. Приложение маскируется под другое, полезное. Ранее исследованный образец повторял вид "новой социальной сети". ВПО характеризуется "необычно высоким уровнем привилегий" на зараженном устройстве. Оно дает мошенникам доступ к экрану, камере, микрофону и другим функциям гаджета пользователя. При этом выдача разрешений происходит за пару секунд и выглядит как простое переключение окон. Также ВПО может подменить данные. Для примера, речь идет о вводе сведений банковской карты.

Именно так обычно начинаются кампании с использованием новых видов ВПО для Android, которое киберпреступники используют для атак на банковских клиентов. Для России статус новой угрозы, нацеленной на пользователей финансовых сервисов, довольно быстро сменился с "вероятной" на "ожидаемую". пресс-служба F6

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Фото: Piter.tv