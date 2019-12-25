Как преподавать гибкие навыки в вузах? ИТМО и Сбер обучили более 500 преподавателей страны

Сбер сообщил об этом накануне конференции "Больше чем обучение".

ИТМО и Сбер разработали и провели курс "Методика преподавания гибких навыков в высшей школе" в рамках "ГигаАкадемии для преподавателей". Программа помогает преподавателям внедрять в свои дисциплины практики командной работы, публичных выступлений, решения конфликтов и развития других мягких компетенций у студентов. За два запуска обучение прошли 512 преподавателей из вузов по всей России. Об этом Сбер сообщил накануне конференции "Больше чем обучение" 2026 — мероприятия СберУниверситета об образовании, развитии человека, технологиях и искусственном интеллекте.

Курс создан для того, чтобы преподаватели могли развивать гибкие навыки у студентов во время занятий, не выделяя для этого отдельные часы. Участники программы осваивают практические инструменты, которые затем используют в преподавании своих дисциплин — от экономики и инженерии до гуманитарных направлений.

Вместе с ИТМО мы обучили больше 500 преподавателей вузов со всей России. За каждым из них — тысячи студентов, которые завтра придут в профессию и которым обязательно пригодятся гибкие навыки. Можно быть блестящим специалистом и владеть современными инструментами — и всё же не уметь слышать другого, принимать обратную связь или договариваться в сложной ситуации. Тогда даже сильная команда не раскроет свой потенциал. Гибкие навыки очень нужны, но их не выучишь по учебнику: они растут только в живом контакте с людьми. Поэтому наша задача вместе с ИТМО — помочь преподавателям развивать гибкие навыки у студентов прямо на занятиях, в реальном ежедневном взаимодействии. Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбера

Разрабатывая курс, мы отталкивались от того, с какими вопросами преподаватели сталкиваются каждый день, поэтому в программу вошли разбор реальных ситуаций, работа с оцениванием и обратной связью. Мы учитывали, что к нам придут преподаватели самых разных направлений — от технических до гуманитарных, — поэтому делали акцент на инструментах, которые можно адаптировать под свой предмет. Вместе со Сбером нам удалось объединить методическую экспертизу ИТМО с технологическими возможностями компании: сделать обучение удобным, чтобы участники могли изучать теорию в своем темпе, проверять себя с помощью тестов и совмещать курс с работой. По итогам летнего потока 70% преподавателей отметили, что смогут применять полученные знания в своих занятиях, — для нас это важный показатель. Мария Топунова, директор Центра развития дополнительного образования ИТМО

Фото: Piter.tv