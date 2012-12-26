Суд взыскал 67 млн за обрушение в ИТМО на Ломоносова

Прокуратура добилась компенсации ущерба с четырёх фигурантов дела о халатности. Уголовное преследование в отношении них прекращено из-за истечения сроков давности, но это не освобождает от возмещения ущерба.

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в бюджет государства более 67 миллионов рублей с лиц, признанных ответственными за обрушение в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении Алексея Аксеновича, Дмитрия Писарева, Татьяны Лебедевой и Александра Шамолина. Инцидент произошёл 16 февраля 2019 года: в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения и закреплённом за университетом, обрушилась кровля и перекрытия четвёртого и пятого этажей. Причиной, по версии следствия, стали нарушения при проведении ремонтных работ.

Уголовное преследование в отношении указанных лиц было прекращено в связи с истечением сроков давности. В прокуратуре пояснили, что это не является реабилитирующим основанием и не освобождает от обязанности возместить ущерб. В результате происшествия бюджету был причинён ущерб на сумму, превышающую 67 миллионов рублей. Прокуратура подала иск о взыскании этой суммы с ответчиков в солидарном порядке. Суд требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

Фото: Pxhere