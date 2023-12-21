Петербургские школьники попрактикуются в 3D-моделировании

В рамках программы "Твой бюджет в школах" ученики Невского района открыли три новых проекта.

В учебных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга открылись еще 3 креативных пространства, организованных школьниками в рамках программы "Твой бюджет в школах". Свои инициативы представили ученики школ №13, №341, а также в лицее №344, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Петербургские старшеклассники выдвигают интересные идеи, они хотят попробовать свои силы в самых разных областях – от киберспорта и киноискусства до веб-дизайна. Проект "Твой Бюджет в школах" дает им такую возможность. Участие в конкурсном отборе учит школьников ответственности, командной работе и пониманию основ бюджетного процесса. Только активные и инициативные жители помогут Петербургу стать мегаполисом XXI века, умным, комфортным и открытым городом. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Так, в 341-й школе открылся коворкинг "Вектор в будущее", посетители которого смогут попрактиковаться в 3D-моделировании и продемонстрировать собственные VR-проекты. В лицее №344 появилось пространство "Media Friendly CyberSport центр", где для записи подкастов, видеоблогов и стримов были установлены мощные ПК.

Кроме того в школе №13 в актовом зале ученики организовали пространство, которое планируют использовать в качестве киностудии, школы репортеров и концертно-выставочной площадки.

Ранее сообщалось, что в рамках "Твоего бюджета в школах" в Невском районе открылся кабинет для занятий по основам первой медицинской помощи.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга