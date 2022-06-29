В лицее Невского района открылось "Пространство безопасности"

Там будут проходить занятия по оказанию первой медицинской помощи.

В Невском районе Санкт-Петербурга открылся кабинет для занятий по основам первой медицинской помощи. "Пространство безопасности" расположилось в лицее №572; его появление стало возможным благодаря проекту "Твой Бюджет в школах". Открыл пространство губернатор Северной столицы Александр Беглов, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Считаю, что это прекрасная идея – создать кабинет, где школьники всех возрастов смогут получить навыки оказания первой помощи. Эти знания полезны любому человеку. Они могут спасти жизнь. Здесь старшеклассники смогут получить первую специальность – младшей медсестры или медбрата. Предоставление детям всех возможностей для развития и образования – один из городских приоритетов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

"Кабинет" оснащен современным учебным и медицинским оборудованием и тренажерами для изучения основ доврачебной помощи. В нем есть анатомический стол, тактическая аптечка, модель бионической руки, несколько манекенов-тренажеров, а также модули для имитации травм.

В рамках церемонии открытия "Пространства безопасности" участниками проекта также был проведен мастер-класс по оказанию первой медицинской пмощи. Ученики лицея при помощи оборудования показали, как определить симптомы инсульта, и объяснили, что нужно делать при асфиксии. Присутствовавшие также потренировались в накладывании повязок и проведении сердечно-легочной реанимации.

Ранее стало известно. что в рамках проекта "Твой бюджет в школах" в Петербурге открылись еще три современных многофункциональных пространства.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга