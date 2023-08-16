Три современных пространства открылись в школах Петербурга

В ближайшее время планируется выделить 90 миллионов рублей на реализацию 30 проектов-победителей в рамках проекта.

В рамках проекта "Твой бюджет в школах" в Петербурге открылись три современных многофункциональных пространства. Так, в школе № 429 Петродворцового района создали креативное пространство "Место силы", в школе № 602 появилась "Медиатека", а в № 155 гимназии Центрального района "Коворкинг".

По словам губернатора Александра Беглова, создание условий для всестороннего развития детей, раскрытия их талантов входит в число 10 приоритетов Петербурга на ближайшие годы. Проекты учат ребят планировать расходы бюджета и приобщают к знаниям о будущей профессии.

Отметим, что каждый год 30 проектов-победителей получают на реализацию 90 миллионов рублей. С 2019 по 2023 годы в нём приняли участие 267 школ и более 40 тысяч учеников. Реализовано 67 инициатив школьников. Планируется открытие ещё 19 площадок.

Ранее Piter.TV сообщал, что появился рейтинг школ Петербурга с лучшей подготовкой к ЕГЭ.

Фото:Piter.TV