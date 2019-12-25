Появился рейтинг школ Петербурга с лучшей подготовкой к ЕГЭ

Многие ученики и их родители начинают подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) еще с момента выбора школы. Стало известно, какие учебные заведения показали лучшие результаты по итогам сдачи экзаменов по нескольким предметам.
Фонтанка опубликовала список из 100 лучших школ Санкт-Петербурга, основываясь исключительно на результатах ЕГЭ выпускников. Стоит подчеркнуть, что подготовка к экзаменам может происходить не только в стенах учебного заведения, но и самостоятельно, а иногда с привлечением репетиторов. В исследовании не участвовали частные школы, учреждения для детей с особыми потребностями и высшие учебные заведения, на базе которых возможно проведение ЕГЭ.
Рейтинг школы зависел от количества учеников, которые сдали три экзамена и набрали в сумме от 251 до 300 баллов. Десятка лучших включает в себя следующие образовательные учреждения:
Лицей ФТШ — 82,14%;
Президентский ФМЛ №239 — 69,40%;
Лицей №30 — 65,57%;
Лицей №366 — 61,22%;
Лицей №393 — 58,82%;
Гимназия №610 — 56,25%;
Аничков лицей — 55,84%;
Лицей №369 — 55,29%;
Школа №617 — 47,83%;
Лицей №226 — 43,18%.
Необходимо учитывать, что в каждой школе различается количество учащихся, а также то, что не все учащиеся доходят до последнего класса в выбранной ими школе.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург
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