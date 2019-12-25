Появился рейтинг школ Петербурга с лучшей подготовкой к ЕГЭ

Необходимо учитывать, что в каждой школе различается количество учащихся, а также то, что не все учащиеся доходят до последнего класса в выбранной ими школе.

Многие ученики и их родители начинают подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) еще с момента выбора школы. Стало известно, какие учебные заведения показали лучшие результаты по итогам сдачи экзаменов по нескольким предметам.

Фонтанка опубликовала список из 100 лучших школ Санкт-Петербурга, основываясь исключительно на результатах ЕГЭ выпускников. Стоит подчеркнуть, что подготовка к экзаменам может происходить не только в стенах учебного заведения, но и самостоятельно, а иногда с привлечением репетиторов. В исследовании не участвовали частные школы, учреждения для детей с особыми потребностями и высшие учебные заведения, на базе которых возможно проведение ЕГЭ.

Рейтинг школы зависел от количества учеников, которые сдали три экзамена и набрали в сумме от 251 до 300 баллов. Десятка лучших включает в себя следующие образовательные учреждения:

Лицей ФТШ — 82,14%;

Президентский ФМЛ №239 — 69,40%;

Лицей №30 — 65,57%;

Лицей №366 — 61,22%;

Лицей №393 — 58,82%;

Гимназия №610 — 56,25%;

Аничков лицей — 55,84%;

Лицей №369 — 55,29%;

Школа №617 — 47,83%;

Лицей №226 — 43,18%.

Необходимо учитывать, что в каждой школе различается количество учащихся, а также то, что не все учащиеся доходят до последнего класса в выбранной ими школе.