На русановской улице в Невском районе открылась школа на 1375 мест

В Невском районе Северной столицы открылась новая школа. Образовательное учреждение на Русановской улице рассчитано на 1375 мест и оснащено всеми удобствами для школьников, – рассказали в "Строительном Петербурге".
Как отмечают на портале Комстроя, новый объект социальной инфраструктуры отвечает всем современным стандартам образования. Так, например, в нем предусмотрены просторные классные комнаты, лаборатории, спортивные залы и помещения для кружковых занятий.
Введение в эксплуатацию данного образовательного учреждения позволит разгрузить действующие районные школы и обеспечить детей местами рядом с домом.
Ранее на Piter.TV: "Метрострой Северной столицы" подписал первые контракты с новым подрядчиком – ООО "МетроПроект".
Видео и фото: Строительный Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все