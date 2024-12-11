Метрострой Северной столицы заключил первые контракты с "Метропроектом"

Новый подрядчик займется проектированием новых станций Невско-Василеостровской и строительством Красносельско-Калининской линий.

"Метрострой Северной столицы" заключил контракты с новой подрядной организацией, которая будет заниматься разработкой проектной документации по продолжению Невско-Василеостровской "ветки" и строительству Красносельско-Калининской линии в сторону "Суворовской", – рассказали в пресс-службе метростроителей Санкт-Петербурга.

Как сообщают в "Метрострое", ООО "МетроПроект" было зарегистрировано 27 января. Это – проектно-изыскательная организация, созданная специально для обеспечения петербургского метрополитена проектами и ускорения темпов строительства подземки в Санкт-Петербурге.

В первую очередь новый подрядчик сосредоточится на самостоятельном проектировании участков перспективного строительства Невско-Василеостровской, Красносельско-Калининской, Фрунзенско-Приморской линий и выходов со станции "Театральная".

Основная проблема отрасли в Петербурге уже долгое время заключается в отсутствии необходимых проектов. И сейчас очень важно загрузить ими коллектив метростроителей на несколько лет вперед. Именно поэтому АО "Метрострой Северной Столицы" для нужд города учредил ООО "МетроПроект", которое сейчас набирает штат сотрудников и приглашает заинтересованных специалистов. "МССС" глубоко погружен в процесс проектирования с самого своего основания и регистрация отдельной организации – процедура, необходимая для оптимизации работы в этом направлении. Компетенции ООО "МетроПроект" в части всех этапов проектирования будут постепенно наращиваться. Этот факт не исключает привлечения к работам подрядных и субподрядных организаций. Дмитрий Васильев, генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы"

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Фото: Piter.TV