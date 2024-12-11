В Петербурге ускоряют строительство метро

По его губернатора, выполнение поручения Президента о необходимости ускорения работ стало для города приоритетной задачей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" сообщил о заметных темпах роста в строительстве метрополитена. По его словам, выполнение поручения Президента о необходимости ускорения работ стало для города приоритетной задачей. В связи с этим было увеличено финансирование, а также расширен штат компании "Метрострой Северной столицы" – число сотрудников выросло на треть и теперь превышает 5 тысяч человек.

Также, как отметил портал "Строительный Петербург", на Невско-Василеостровской линии двухпутный проходческий щит "Надежда" диаметром 10,5 метров вышел на рабочий режим. Если в 2023 году он установил лишь 50 бетонных колец, то с начала 2024 года этот показатель увеличился до 900.

Кроме того, "Обуховский завод" собрал первый из двух новых проходческих щитов диаметром 5,6 метра. В настоящее время оборудование разбирают и готовят к отправке. Вскоре его доставят на строительную площадку Красносельско-Калининской линии, где он будет работать в паре с двумя уже действующими щитами, прокладывая тоннели между станциями "Путиловская" и "Каретная" на Обводном канале.

Фото: Смольный