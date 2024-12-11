Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о развитии петербургского метро

По словам губернатора, коллектив метростроителей насчитывает 5,2 тысячи человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе строительства новых станций метро. Он подчеркнул, что сложные этапы уже позади. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Мы наконец-то вышли из кризиса. Компания „Метрострой", которая у нас была, обанкротилась, нам пришлось создавать – я Вам докладывал – на ровном месте, с чистого листа свою городскую компанию. Нам удалось сохранить метростроение как отрасль, иначе мы бы нанимали. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам губернатора, коллектив метростроителей насчитывает 5,2 тысячи человек. Несмотря на успехи, в отрасли остаются технические проблемы, в том числе недостаток собственного оборудования. Для решения этой задачи Обуховский завод изготавливает два проходческих щита для компании "Метрострой Северной столицы". Один из них планируется получить через полгода, второй – к концу года.

Беглов также рассказал об открытии станции "Горный институт" и сообщил, что город прорабатывает проект продления красной линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до "Экспофорума".

Фото: официальный сайт Президента России