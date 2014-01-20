В Петербурге открыли новую станцию метро "Горный институт"

Губернатор дал разрешение на запуск объекта и проехал на первом поезде до станции "Спасская".

В Санкт-Петербурге открыли первую за пять лет новую станцию метро – "Горный институт". В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Губернатор дал разрешение на запуск объекта и проехал на первом поезде до станции "Спасская".

"Горный институт" стал третьей станцией метро на Васильевском острове и первой в Василеостровском районе на Лахтинско-Правобережной линии. Подземный вестибюль расположен на пересечении Большого проспекта В.О. и Косой линии. С поверхности к кассовому залу ведут два входных павильона и пешеходная галерея.

Станция находится на глубине 70 метров. Четыре эскалатора высотой подъема 58,6 м способны обслуживать до 100 тысяч пассажиров в день. Для маломобильных граждан предусмотрены три лифта.

Дизайн станции отражает историю Санкт-Петербургского Горного университета императрицы Екатерины II. Центральный зал украшен мозаичными панно, выполненными во флорентийской технике. На них изображены природные пейзажи России, сюжеты из горного дела и геологии, а также виды Васильевского острова с главным зданием университета. В вестибюле расположены ещё два декоративных панно.

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Фото: Смольный