Метростроители показали, как выглядит панно "Горного института" вблизи

Станцию открыли в конце декабря прошлого года.

В Telegram-канале "Подземник" появилось видео, на котором запечатлены "первые минуты жизни" медного панно, которое простирается над наклонным ходом эскалаторов в вестибюле новоиспеченной станции "Горный институт".

Кадры были сделаны в августе 2024 года – когда работы над монтажом масштабного медного панно только завершились.

Станция "Горный институт" посвящена истории первого высшего технического учебного заведения России – Санкт-Петербургскому Горному Университету. Композиция панно над эскалаторами построена на контрасте чеканной меди в виде скал и мягкого мерцания золотоносной жилы. Сюжетом панно стало: обнаружение старателями-горняками золотоносной жилы. Telegram-канал "Подземник"

Ранее мы сообщали, что на строительстве станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии петербургского метро готовится тестовый запуск эскалаторов наклонного хода.

Видео и фото: Telegram / Подземник