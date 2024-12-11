"Юго-Западная" готовится к тестовому запуску эскалаторов

На строительстве станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии петербургского метро готовится тестовый запуск эскалаторов наклонного хода, который ведет от вестибюля к платформе, – рассказали в Telegram-канале "Подземник".
В настоящий момент на месте строительства выполнен монтаж всех зон эскалаторов. На объекте метростроители навесили цепи, смонтировали ступени, натянули поручни, а также установили элементы балюстрады. Также в машинном зале были установлены и подключены шкафы управления.
Помимо прочего недавно на "Юго-Западной" частично завершились работы по остеклению и облицовке фасадов надземного вестибюля.
Ранее мы писали, что станция метро "Обухово" в Петербурге готовится к капитальному ремонту. Метрополитен объявил тендер на разработку проектной и рабочей документации.
Фото: Telegram / Подземник
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