Станцию метро "Петергофское шоссе" предложили перенести ближе к "Балтийской жемчужине"

Новая трассировка из-за сложных грунтов должна максимально приблизить метро к жилому массиву, а не к соседней станции

Проект строительства Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро на участке от "Юго-Западной" до "Сосновой Поляны" могут скорректировать из-за сложных грунтов. Основная причина — палеодолина с плывунами в районе станции "Петергофское шоссе", что делает старый маршрут технически сложным и дорогим. В связи с этим обсуждается перенос станции. Однако, по мнению авторов Telegram-канала "Подземник", новый вариант неоптимален, и они предлагают свою альтернативу.

Как поясняют эксперты, старый маршрут упирался в опасный участок с плывунами, что вынуждает искать обход через Южно-Приморский парк. Из-за этого станцию "Петергофское шоссе" предлагают перенести с улицы Адмирала Трибуца (вблизи ЖК "Балтийская жемчужина") на перекрёсток с улицей Партизана Германа, возле администрации Красносельского района и ЗАГСа.

В "Подземнике" указывают на главный недостаток этого варианта: расстояние между перенесённой станцией и соседней "Улицей Доблести" составит всего 1,2 км. Это означает, что новая станция попадёт в зону обслуживания соседней и не охватит густонаселённый район "Балтийской жемчужины".

Авторы канала предлагают максимально приблизить станцию к крупному жилому массиву. "Логичнее было бы сместить её к улице Катерников. Первый выход можно сделать подземным, интегрировав его в Южно-Приморский парк (пожертвовав небольшой частью зоны, но с обязательным последующим благоустройством). Второй вестибюль логично расположить на возвышенности на улице Пограничника Гарькавого", — говорится в сообщении.

Напомним, что строительство коричневой ветки активно продолжается. На днях стало известно, что два тоннелепроходческих щита успешно прошли границы будущей станции "Броневая" и начали проходку к "Заставской". Кроме того, возле "Броневой" строители приступили к проходке подходного тоннеля, который свяжет выработки с шахтой №846.

Фото: Telegram / Подземник