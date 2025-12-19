Беглов назвал продление "коричневой" ветки метро к Сосновой Поляне приоритетом для Петербурга

Глава города напомнил, что с октября 2025 года на строительстве тоннелей одновременно работают пять проходческих комплексов, что заметно ускорило темпы проходки.

Продление шестой, Красносельско-Калининской ("коричневой") линии метро от станции "Юго-Западная" в сторону Сосновой Поляны остается одним из ключевых направлений развития подземки в Петербурге. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил 5 февраля в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78", отметил портал "Строительный Петербург".

Глава города напомнил, что с октября 2025 года на строительстве тоннелей одновременно работают пять проходческих комплексов, что заметно ускорило темпы проходки. По словам Беглова, за три месяца — ноябрь, декабрь и январь — пятью щитами было пройдено 1800 погонных метров. Для сравнения, за весь 2024 год в Петербурге прошли 1300 метров, а за 2025 год — 4700 метров. Если пересчитать показатели на три месяца, нынешние темпы оказались на 13% выше прошлогодних и в четыре раза превышают показатели позапрошлого года.

Также губернатор рассказал, что уже сформированы планы по вводу семи новых станций. Сейчас ведется строительство второго участка "коричневой" линии со станциями "Боровая", "Заставская", "Броневая" и "Каретная". Ориентировочная длина участка — около 7 километров, ввод намечен на 2030 год.

Отдельно Александр Беглов отметил, что город прорабатывает варианты трассировки продления линии к Сосновой Поляне с учетом геологии, транспорта и имущественных вопросов. В 2026 году власти планируют определиться с маршрутом, после чего начнется подготовка проекта планировки территории.

На развитие метро Петербург заложил 200 млрд рублей в бюджете на ближайшие три года. Кроме того, губернатор заявил, что при федеральном софинансировании город готов нарастить темпы и проработать проект линии от "Проспекта Ветеранов" до аэропорта Пулково с дальнейшим продлением до "Экспофорума".

Фото: Piter.TV