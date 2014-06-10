На станции Сосновая Поляна с электрички сняли юного зацепера

В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортная полиция Петербурга выявила несовершеннолетнего зацепера в ходе профилактического рейда. По информации УТ МВД России по СЗФО, был задержан 13-летний мальчик.

Подросток "зацепился" за межвагонное пространство электрички из Ораниенбаума в Северную столице на станции Новый Петергоф и таким образом проехал до станции Сосновая Поляна. Стражи правопорядка провели с юным нарушителем профилактическую беседу в присутствии одного из родителей. В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что 14-летний зацепер снят с электрички "Петербург — Выборг".

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО