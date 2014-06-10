  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции Сосновая Поляна с электрички сняли юного зацепера
Сегодня, 8:58
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На станции Сосновая Поляна с электрички сняли юного зацепера

0 0

В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортная полиция Петербурга выявила несовершеннолетнего зацепера в ходе профилактического рейда. По информации УТ МВД России по СЗФО, был задержан 13-летний мальчик. 

Подросток "зацепился" за межвагонное пространство электрички из Ораниенбаума в Северную столице на станции Новый Петергоф и таким образом проехал до станции Сосновая Поляна. Стражи правопорядка провели с юным нарушителем профилактическую беседу в присутствии одного из родителей. В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что 14-летний зацепер снят с электрички "Петербург — Выборг". 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: зацепер, сосновая поляна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии