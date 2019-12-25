14-летний зацепер снят с электрички "Петербург — Выборг"

Подросток хотел скрыться: доехав до станции Озерки, он зашел в вагон поезда обратного направления и на нем отправился до Удельной.

Транспортные полицейские Петербурга в ходе профилактического рейда выявили несовершеннолетнего зацепера. Юношу задержали, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 17 октября.

Мероприятие было направлено на предотвращение детского травматизма на объектах транспорта. Местного жителя в возрасте 14 лет заметили между вагонами электрички в Выборг. Подросток хотел скрыться: доехав до станции Озерки, он зашел в вагон поезда обратного направления и на нем отправился до Удельной. Там нарушителя и поймали.

Со школьником провели профилактическую беседу.

Полицейские подчеркнули, что данные действия могут привести к серьезным травмам или даже трагическим последствиям, включая гибель. Они также обсудили основные правила безопасного поведения на железной дороге, объяснив, как важно соблюдать осторожность и помнить о потенциальных рисках, связанных с железнодорожным транспортом. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV