С электрички из Петербурга до Луги сняли юную зацепершу

Транспортные полицейские Петербурга установили личность юной зацеперши. Девочка была доставлена в отдел, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступили сведения от сотрудника транспортной безопасности на станции Ленинский проспект о том, что на электропоезде с Балтийского вокзала до Луги следует девушка-зацепер. Нарушительницей оказалась 15-летняя местная жительница, которая хотела таким образом добраться до станции Татьянино в Ленобласти.

Стражи правопорядка в присутствии одного из родителей провели с девочкой профилактическую беседу. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО