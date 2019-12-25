  1. Главная
С электрички из Петербурга до Луги сняли юную зацепершу
Сегодня, 13:01
С электрички из Петербурга до Луги сняли юную зацепершу

Нарушительницей оказалась 15-летняя местная жительница, которая хотела таким образом добраться до станции Татьянино в Ленобласти.

Транспортные полицейские Петербурга установили личность юной зацеперши. Девочка была доставлена в отдел, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступили сведения от сотрудника транспортной безопасности на станции Ленинский проспект о том, что на электропоезде с Балтийского вокзала до Луги следует девушка-зацепер. Нарушительницей оказалась 15-летняя местная жительница, которая хотела таким образом добраться до станции Татьянино в Ленобласти. 

Стражи правопорядка в присутствии одного из родителей провели с девочкой профилактическую беседу. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда на станции Лигово выявили троих несовершеннолетних зацеперов. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

