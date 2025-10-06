В ходе рейда на станции Лигово выявили троих несовершеннолетних зацеперов

В отношении законных представителей юношей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортные полицейские провели профилактический рейд на железнодорожной станции Лигово. В ходе мероприятия были выявлены трое несовершеннолетних зацеперов.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО 6 октября, двое 14-летних подростков зацепились за электричку на станции Сосновая Поляна и таким образом добрались до города. Еще одного 13-летнего жителя Ленобласти поймали при попытке совершить опасную поездку на составе с Балтийского вокзала до Ораниенбаума.

В отношении законных представителей юношей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортная полиция предупреждает: проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах смертельно опасен! Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском вокзале полицейские задержали 20-летнего зацепера.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО