Сегодня, 14:45
В ходе рейда на станции Лигово выявили троих несовершеннолетних зацеперов

Транспортные полицейские провели профилактический рейд на железнодорожной станции Лигово. В ходе мероприятия были выявлены трое несовершеннолетних зацеперов. 

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО 6 октября, двое 14-летних подростков зацепились за электричку на станции Сосновая Поляна и таким образом добрались до города. Еще одного 13-летнего жителя Ленобласти поймали при попытке совершить опасную поездку на составе с Балтийского вокзала до Ораниенбаума. 

В отношении законных представителей юношей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Транспортная полиция предупреждает: проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах смертельно опасен!

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском вокзале полицейские задержали 20-летнего зацепера. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

